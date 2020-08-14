تجاهل صافرات المزلقان.. مصرع مواطن دهسًا تحت عجلات القطار في قنا

لقى مواطن مصرعه، صباح اليوم الجمعه، دهسا أمام قطار، أثناء محاولته العبور من مزلقان سكه حديد بمدينة قوص فى محافظة قنا، رغم صفارة الإنذار التى تدوى.

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تلقى اللواء محمد أبو المجد ، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد مصرع حسن محمد الطاهر متولي 50 عام، دهسه قطار بناحية مزلقان وحدات الإسكان في مدينة قوص، بسبب استعجاله عبور المزلقان أثناء عبور القطار.

تمكن عمال السكة الحديد من سحب الجثة من على شريط السكة الحديد، ونقلها للإسعاف.

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من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة اسعاف، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



