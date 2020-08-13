حريق بعدة منازل بقنا يتسبب في إصابة 10 أشخاص باختناق

أسفر حريق اندلع في عدد من المنازل بقرية الأوسط سمهود، التابعة لمركز أبوتشت، بمحافظة قنا، عن إصابة ١٠ أشخاص بحالات اختناق.





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تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، باندلاع حريق فى عدد من المنازل بقرية الأوسط سمهود، نتج عنه إصابة ١٠ أشخاص بحالات اختناق.





تبين إصابة كل من: ناجح عبد الرؤوف محمد 4 أعوام، حشمت محمد صادق 20 عام، عبد الله عبد الرؤوف محمد 25 عام، ضاحي طلب محمد 27 عام، عواطف عبدربه أمين 40 عام.





وإصابة كل من: سماح أحمد محمد 60 عام، عاطف عبد العال محمد 27 عام، عبد الله عطا مجدي 25 عام، ثروت موسى أحمد 57 عام، محمد أحمد كامل 20 عام.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ ٥ سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام لتلقى العلاج اللازم.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.