بسبب رخصة مبانى.. إحالة 3 موظفين للنيابة الإدارية في قنا

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إحالة كل ٢ مهندسين كانا يعملان بالوحدة المحلية لمدينة قنا و فنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية دندرة و موظف بالوحدة الزراعية بدندرة إلى النيابة الإدارية.





و أوضح محافظ قنا، بأن المذكورين متورطين فى إصدار رخصة مبانى لأحد العقارات خارج الحيز العمرانى لقرية دندرة بمركز قنا.





وأكد الداودى، أنه لن يتهاون في أي جرائم فساد أو تقصير في العمل العام، و أن القانون سوف يتم تطبيقه على الجميع بكل حزم.





و أعرب محافظ قنا، عن إيمانه بأن محاربة الفساد والفاسدين من أساسيات تقدم الأمة لذلك.





و أضاف الداودى، حريصون على أخذ كل الإجراءات للقضاء على الفساد في مختلف قطاعات الدولة حتى ينعكس أثر ذلك على المواطن البسيط.





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