تعافى وخروج 270 حالة من مصابي كورونا من مستشفى الصدر في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تعافى وخروج ٢٧٠ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





أوضح الداودى، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل صفر إصابات بالفيروس فى ٤ مستشفيات بقنا.







وأضاف محافظ قنا، بأن مستشفى الصدر بقنا لا يوجد بها سوى ٤ حالات فقط تتلقى العلاج الخاص بفيروس كورونا وجار تماثلهم للشفاء.





وأكد الداودى، أن الجهود التى بذلها الأطباء و فرق التمريض فى تطبيق البروتوكول العلاجى ورعاية المرضى ساهم بشكل كبير فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين.





يذكر أن مستشفى صدر قنا، ضمن ٧ مستشفيات بمحافظة قنا، تم تحويلها لفرز وعزل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





اقرأ أيضًا:

محافظ قنا: لم نرصد أي شكاوى أثرت على سير العملية الانتخابية



فى اليوم الخامس.. ٢٥٥ طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

