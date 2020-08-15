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أغسطس وأكتوبر.. أمين الأعلى للآثار يزف بشرة سارة بشأن افتتاح متاحف جديدة

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:28 ص
الدكتور مصطفى وزيرى
الدكتور مصطفى وزيرى
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عادل نصار
كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن افتتاح عدة متاحف مصرية خلال شهر أغسطس وأكتوبر المقبلين.

وقال وزيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه قريبا وخلال الشهرين الحالى والمقبل سيتم افتتاح العديد من المتاحف، لافتا إلى أن الأعمال الإنشائية للمتاحف لم تتوقف.

وأضاف أن هذه الافتتاحات تبدأ بمتحف المركبات الملكية و سيفتتح في غضون بضعة أسابيع، ثم متحف شرم الشيخ والمتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير ومتحف عين الصيرة.

وتابع الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيبدأ العمل فى متحف جديد في مدينة العلمين وكذلك في مدينة مرسى علم.



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