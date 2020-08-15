وزيرة التضامن: تعويضات أسر ضحايا معدية البحيرة أكثر من التي حددها القانون

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم صرف تعويضات فورية لأسر ضحايا معدية "دمشلي، تبلغ ٦٥ ألف جنيه للفرد، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في مداخلة هاتفية بنشرة التاسعة المذاعة على على القناة الأولى المصرية، أن التعوضيات المنصرفة لأسر الضحايا أكثر من التي حددها القانون، وذلك استثناءً إذا توفي رب الأسرة أو أو إذا كان شاب يعول أهله.





وأكدت القباج، أن المؤسسة العامة للتكافل ستصرف مبلغ إضافي لأسر الضحايا، مشيرة إلى أن تعويضات رب الأسرة دائما تكون أكبر من تعويضات الفرد.





وأوضحت وزيرة التضامن، أنه يتم العمل حاليا على رصد جميع الحوادث التي وقعت خلال العام الماضي لمعرفة مواعيد تلك الحوادث، لتحديد الإجراءات الاحترازية التي يلزم اتخاذها للحد من هذه الحوادث خاصة إذا كانت حوادث بشرية





وأشارت إلى أن هناك إدارة عامة للإغاثة للنكبات والكوارث بوزارة التضامن الاجتماعي سواء كانت إغاثة عامة أو فردية، ويتم عمل تعويضات فورية لأسر الضحايا، والوقوف على كافة احتياجاتهم.