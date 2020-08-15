مؤلف فيلم الحارث: حكايتنا تمتد لأكثر من جزء

تعرض منصة "شاهد" الفيلم السينمائي الجديد، "الحارث"، حصريًا على "شاهد VIP"، وقبل عرضه في دور السينما، ويعتبر الكاتب محمد عبد الخالق أن أفلام الرعب هي من أبرز الأنماط السينمائية التي تنتجها السينما العالمية، لاسيما وأن عاملَي الرعب والخوف يمثلان مكونيْن هاميْن في ثقافتنا.



ويضيف عبد الخالق: "نحن نخاف من تلك الأشياء التي لا نستطيع أن نجد لها تفسيرًا، وفي خضم الخوف تتكشف مجموعة من المشاعر المتداخلة.. ومن هنا وددتُ المشاركة في صناعة فيلم رعب عربي بمواصفات ترقى إلى العالمية."









وحول النص والأفكار التي يحملها، يقول عبد الخالق: "هناك الكثير من الحكايات المتشابهة التي تدور حول ظواهر غريبة قد نمرّ بها ولا نجد لها تفسيرًا، وهي باختصار أمور يعجز العلم عن تفسيرها، رغم أن العقل يدركها ولا ينكرها.. شأنها شأن الظواهر الغريبة التي تمرّ بحياة الكثيرين منا ولا نستطيع تفسيرها. وغالبًا ما تحملنا بعض تلك المخاوف إلى تفسيرات ما ورائية، بعضها يتعلّق بعوالم قوى الشر والشيطان الذي يقلب مشاعر الحب لكراهية ويحيل دفئ الأسرة لبرود."









وحول ما إذا كان "الحارث" يشكل بداية لمرحلة جديدة قد نرى ثمارها من خلال مواسم متعاقبة قادمة، يقول عبد الخالق: "حكايتنا تمتد على أكثر من جزء،ـ بدايته مع "الحارث"، فيما نعمل حاليًا على التحضير لفيلم آخر سيكون امتدادًا للفكرة."



ويختم عبد الخالق مُبديًا رأيه في عرض الأفلام على منصات رقمية: "بات هذا الأمر توجهًا عالميًا ولا شك أن الظروف الأخيرة جعلت من المنصات الرقمية بمثابة طوق النجاة للأفلام السينمائية، لذا فأنا متفائل بهذه التجربة التي تعني حتمًا جمهورًا أعرض ومشاهدات أكثر للفيلم المصري والعربي عمومًا."





الجدير ذكره أن أحداث فيلم "الحارث" تدور حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثًا من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة. تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقًا بأن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مسارًا مختلفًا مليئًا بالغموض والرعب والإثارة.



