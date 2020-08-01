لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد: هذه أمنية العندليب التى لم تتحقق.. ورفضت الانضمام لأحزاب نجمات الفن





وأشارت أن سبب موافقتها على تكرار عملها بالتمثيل رغم اعتراض عائلتها بشدة في البداية هو المخرج الكبير صلاح أبو سيف، التي أصرت أن يكون هو مخرج أفلامها الأولى، مشددة على موهبته الفذة، وقيمة أفلامه التى تتخطى بعض المخرجين الآخرين الأكثر شهرة منه.



وأكدت لبنى عبد العزيز أنها كانت بعيدة دائما عن أي صراعات تحدث داخل الوسط الفني، ولم تقحم نفسها أبدا في أي تحالفات هنا أو هناك.



وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": حاول البعض ضمي لحلف على حساب آخر لكني دائما كنت أتهرب، حتى أضمن علاقات متزنة مع الجميع.