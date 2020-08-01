لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد: هذه أمنية العندليب التى لم تتحقق.. ورفضت الانضمام لأحزاب نجمات الفن

قالت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان يتمنى أن يجمعهما فيلم آخر بعد نجاح "الوسادة الخالية"، ولكن الأمر الذي لم يحدث.
وأشارت أن سبب موافقتها على تكرار عملها بالتمثيل رغم اعتراض عائلتها بشدة في البداية هو المخرج الكبير صلاح أبو سيف، التي أصرت أن يكون هو مخرج أفلامها الأولى، مشددة على موهبته الفذة، وقيمة أفلامه التى تتخطى بعض المخرجين الآخرين الأكثر شهرة منه.
وأكدت لبنى عبد العزيز أنها كانت بعيدة دائما عن أي صراعات تحدث داخل الوسط الفني، ولم تقحم نفسها أبدا في أي تحالفات هنا أو هناك.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": حاول البعض ضمي لحلف على حساب آخر لكني دائما كنت أتهرب، حتى أضمن علاقات متزنة مع الجميع.
وأكدت لبنى عبد العزيز أنها كانت بعيدة دائما عن أي صراعات تحدث داخل الوسط الفني، ولم تقحم نفسها أبدا في أي تحالفات هنا أو هناك.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": حاول البعض ضمي لحلف على حساب آخر لكني دائما كنت أتهرب، حتى أضمن علاقات متزنة مع الجميع.
وأضافت: طوال عمري أفضل الجلوس في المنزل قدر الإمكان، فلا أحب الخروج دون داع أو حضور الحفلات والسهر المتكرر، ومنشغلة بمقالاتي وبرنامجي الإذاعي والقراءة في الشأن العام.
وقالت لبنى عبد العزيز إنها تشعر بالاستياء من نظرة البعض للممثلين، على أنهم رعاة الإنحلال وهدم القيم، على الرغم من التناقض الكبير عند لقائهم وحرصهم على التقاط الصور معهم.
وقالت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": في حياتي لم أشرب سيجارة ولم أكن ضيفة دائمة حتى على أماكن السهر، أنجز عملي وأعود لبيتي، هكذا تعودت منذ الصغر.