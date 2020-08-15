عماد متعب: لابد من عودة أزارو أو أحمد ياسر ريان للأهلي

أكد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه لابد من عودة المغربي وليد أزارو أو أحمد ياسر ريان المعار للجونة إلى الأحمر في الفترة المقبلة.





وليد أزارو لاعب الأهلي انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي، فيما يتواجد أحمد ياسر ريان في الجونة على سبيل الإعارة.





وقال متعب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "أتمنى عودة أزارو للأهلي أو أحمد ياسر ريان ، هناك أمور يجب أن يتم عملها، لأن الضغط على مروان محسن مهاجم الأهلي كثيرًا، هو يجتهد وأنا أعلم أنه يتعب في التدريبات".





واضاف: "الأهلي يعتمد على تسجيل المهاجم للأهداف، ولا تلعب من أجل إرضاء المدير الفني كما كان الحال في السابق، و لو هناك فرصة لعودة أزارو يجب أن يعود لأنه يجيد الحلول في المساحات وفي منطقة الصندوق".





جدير بالذكر أن الأهلي تعادل إيجابيًا 1-1 مع الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت أمس السبت في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.