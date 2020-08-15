سفاجا تهيب بالمواطنين بالتوجه لسداد قيمة إثبات جدية التصالح في مخالفات البناء

قامت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، بفتح أبواب المجمع النموذجي بالوحدة المحلية لتلقي توريد أثبات جديدة التصالح في مخالفات البناء.





و تهيب "رئيس المدينة" بأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح والتقدم للتصالح لمن لم يتقدم حتى الآن وذلك فى موعد غايته نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت "المغربي" أن ذلك يأتى فى ظل التسهيلات والمزايا التى تقدمها الدولة خلال هذه الفترة ومنها الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.

وأكدت أنه تم فتح باب السداد لأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء اليوم المتقدمين بالفعل ، مطالبة بسرعة سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح.





وأضافت "رئيس المدينة" أن ذلك يأتى تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء فقد تمت الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.





وأشارت" المغربي" إلى أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقًا لمكان المخالفة وتم مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية والكتاب الدورى من الأمانة لمجلس الوزراء بتحديد قيمة مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية ومخالفات الردود، وأيضًا مخالفة الزيادة فى مسطح غرف السطح، بالإضافة إلى مخالفة بناء السطح بالكامل وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به، فضلًا عن مخالفات البناء بدون ترخيص.