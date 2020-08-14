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محافظات

رئيس مدينة سفاجا تستهدف البناء المخالف في جولة بمنطقة كيلو 8

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم جادالله

أجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمنطقة كيلو 8 استهدفت خلالها الأحياء والتقسيمات الجديدة لمتابعة مستوى الخدمات.

 

أوضحت "رئيس المدينة" أن الجولة بهدف الاطمئنان على الحالة المرورية والأمنية ونظافة الشوارع، وكذلك المناطق التي تشهد بناءً مخالفًا لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.

 

تفقدت "المغربي" أعمال البناء حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالف للتراخيص وخط التنظيم، وعلى الفور وجهت بوقف أعمال البناء لحين تصحيح الوضع والإلتزام بالاشتراطات الموجودة بالرخصة الصادرة.

 

كما أصدرت تعليماتها أيضا بالتنسيق مع الشرطة لتعيين حراسة على المباني المخالفة، كما تم مصادرة مواد البناء المستخدمة والمعدات.

 

وأشارت "رئيس المدينة" إلى أنه لن تسمح بوجود أية مخالفات في أعمال البناء لأنها تتعلق بأرواح المواطنين بشكل مباشر.

 

وتجولت "المغربي" في جميع شوارع منطقة كيلو 8 لمتابعة حالة النظافة والإشغالات بعدد من القطاعات بنطاق المنطقة للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تقصير وخلو الشوارع من الإشغالات وكلفت إدارة النظافة برفع مستوى النظافة والمخلفات الشجرية بالتنسيق مع شركة النظافة المتعاقد مع المدينة

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