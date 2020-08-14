قطع الكهرباء 5 ساعات عن عدة مناطق بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، طبقا لخطة صيانة المحولات الدورية.





أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق تقسيم الاستاد، وهضبة الوفاء، والشهر العقارى القديم، بمدينة الغردقة غدًا السبت من 9 صباحا حتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .





من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.



