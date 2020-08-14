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محافظات

قطع الكهرباء 5 ساعات عن عدة مناطق بالغردقة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، طبقا لخطة صيانة المحولات الدورية.

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق تقسيم الاستاد، وهضبة الوفاء، والشهر العقارى القديم، بمدينة الغردقة غدًا السبت من 9 صباحا حتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وأكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.
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