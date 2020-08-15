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مرأة

بفستان قصير.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها بصورة من أغنيتها الجديدة

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:55 م
سلمى رشيد
سلمى رشيد
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آية التيجي
شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها صورة جديدة لها من أغنيتها الجديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت سلمى رشيد بإطلالة ساحرة وناعمة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت سلمى رشيد بفستان قصير بألوان مختلفة وتصميم كب ومعه مرفقين على اكتافها واختارت عليه حذاء باللون الأخضر الناعم، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.

وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.

واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قلادة كبيرة باللون الذهبي وألوان مختلفة، ومعه أيضا أساور من نفس شكل القلادة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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