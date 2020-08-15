بفستان قصير.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها بصورة من أغنيتها الجديدة

وظهرت سلمى رشيد بفستان قصير بألوان مختلفة وتصميم كب ومعه مرفقين على اكتافها واختارت عليه حذاء باللون الأخضر الناعم، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.
وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.
واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قلادة كبيرة باللون الذهبي وألوان مختلفة، ومعه أيضا أساور من نفس شكل القلادة.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.
وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.
واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قلادة كبيرة باللون الذهبي وألوان مختلفة، ومعه أيضا أساور من نفس شكل القلادة.
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ترقبوا اليوم نزول كليب #Darhali_Galbi على قناتي يوتوب الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب 🔥❤️😍 . @yassine_ramy_officiel @yassine.morabite @theloukili @chaimaarachid1 @ahmed.ahed1 @taibi.dounia @lorenzo_salemi @nadialakrimemua @abdelalixrachid @atmane.elaffani @faical_adali @abdelmounim_elhaddouni @amine.boudour #salmarachid #سلمى_رشيد