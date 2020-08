بفستان قصير.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها بصورة من أغنيتها الجديدة

View this post on Instagram

ترقبوا اليوم نزول كليب #Darhali_Galbi على قناتي يوتوب الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب 🔥❤️😍 . @yassine_ramy_officiel @yassine.morabite @theloukili @chaimaarachid1 @ahmed.ahed1 @taibi.dounia @lorenzo_salemi @nadialakrimemua @abdelalixrachid @atmane.elaffani @faical_adali @abdelmounim_elhaddouni @amine.boudour #salmarachid #سلمى_رشيد