زاهي حواس عن تغريدة إيلون ماسك: "غاوي شهرة" ويتمسح بالأهرامات حتى تزيد شهرته |شاهد

علق الدكتور زاهي حواس ، عالم الآثار، على ادعاءات الملياردير إيلون ماسك عن الأهرامات ، قائلا: إن أحاديثه عن الاثار المصرية حتى وإن كانت سلبية، فهو سيشتهر بسببها، لأنه لا يتحدث عن أية حضارة بل الحضارة الفرعونية، موضحا أن رده عليه تداولته الصحف العالمية باللغة الإنجليزية.





وأشار الدكتور زاهي حواس خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري " ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، إلى أنه في انتظار قدوم ماسك إلى مصر ، ليواجه ادعاءاته التي ليست لها أساس من الصحة .





ووصف "حواس"، "ماسك" بأنه لا يريد من حديثه عن الاهرامات سوى الشهرة ، معقبا: "بيتمسح في الاهرامات وغاوي شهره".