اتصالحت مع الدكتور على جمعة.. زاهي حواس شعار قرص الشمس بالفنادق علامة السلامة والأمان فى زمن كورونا ..فيديو

قال زاهي حواس، عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق، إن الدكتور خالد العناني، وزيرالسياحة والآثار قام بتصميم شعار يحتوي على قرص الشمس، بالإضافة إلى كتابة تحية باللغة الهيروغليفية.
وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلتة الهاتفية برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أي فندق سواء في البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ يتواجد به هذا الشعار، يوجهة رسالة إلي الزائرين بأن هذا الفندق ملتزم بكافة الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة، في أطار جهودها لحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وأوضح وزير الآثار الأسبق، أن هذا الشعار سيكون بادرة أمل لأنتهاء أزمة كورونا وعودة مصر أمنة، معقبا: نتفائل أن ربنا هيحمي أهل مصر..والحياة ستعود كما كانت مسبقا".
وأكد على أن هذا الشعار علامة للأمان والسلامة، متابعا: العلامة بتطمن كل واحد داخل الفندق.. وفي نفس الوقت بتقوله احترس ولكن أتمتع بوجودك في مصر".
وأختتم حديثة قائلا: أن المشاكل بينه وبين الدكتور علي جمعة انتهت، متابعا: اتصالحنا خلاص ومفيش مشاكل".
وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلتة الهاتفية برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أي فندق سواء في البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ يتواجد به هذا الشعار، يوجهة رسالة إلي الزائرين بأن هذا الفندق ملتزم بكافة الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة، في أطار جهودها لحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وأوضح وزير الآثار الأسبق، أن هذا الشعار سيكون بادرة أمل لأنتهاء أزمة كورونا وعودة مصر أمنة، معقبا: نتفائل أن ربنا هيحمي أهل مصر..والحياة ستعود كما كانت مسبقا".
وأكد على أن هذا الشعار علامة للأمان والسلامة، متابعا: العلامة بتطمن كل واحد داخل الفندق.. وفي نفس الوقت بتقوله احترس ولكن أتمتع بوجودك في مصر".
وأختتم حديثة قائلا: أن المشاكل بينه وبين الدكتور علي جمعة انتهت، متابعا: اتصالحنا خلاص ومفيش مشاكل".