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خالد العناني: لسة بدري على عودة السياحة الخارجية .. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:52 م
الدكتور خالد العناني،
الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، إنه سيتم فتح الفنادق بدءًا من 15 مايو الجاري بنسبة إشغال 25% فقط لتقييم التجرية، واذا ثبتت نجاحها سيتم رفع نسبة التشغيل الى 50%.


وتابع الدكتور خالد العناني، خلال حواره المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن كثيرا من التساؤلات تتعلق بالسياحة الخارجية في تلك الفترة، وهذا لعمل الاجراءات اللازمة لاستقبال الوفود في الاجازات الصيفية.


وأكد العناني على ان الاعلان بفتح السياحة الخارجية مرتبط بعنصرين أساسيين، الاول هو انضباط أعداد الاصابات في مصر، والعنصر الثاني هو اثبات نجاح تجربة فتح الفنادق بشكل مبدئي للمصريين والاطمئنان على اتباع كل التجهيزات الوقائية بكفاءة 100%.


واضاف وزير السياحة، معقبًا: "انا مش مستعجل ولسه بدري على السياحة الخارجية"، وهذا تعليق على ان سيتم فتح الفنادق بدءًا من 15 مايو الجاري ولكن ليس بالضرورة العمل بكامل طاقة التشغيل وفي حالة استيفاء كل الشروط التي اقرتها وزارة السياحة والاثار.


وأشار إلى ان من لم يستوف الشروط لم يحصل على الترخيص، او في حالة الحصول على الترخيص ثم مخالفة الشروط او عدم تطبيقها بشكل كامل سيكون هناك عقوبات شديدة.
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