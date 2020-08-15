داعية مواطنيها بعدم التكالب.. بورسعيد تؤكد انتظام العمل بكافة مكاتب التوثيق المطورة

ناشد اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد المواطنين بعدم التكالب على مكتب واحد للحصول على خدمات التوثيق .
واكد الغضبان أنه فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده المحافظة فى مجال أعمال التوثيق انتظام سير العمل بجميع مكاتب التوثيق المطورة فى مختلف الأحياء وهى ، مكتب توثيق الشرق المطور ومكتب توثيق المناخ ومكتب توثيق بورسعيد المطور ومكتب توثيق المركبات المطور والمناخ ثاني ومكتب توثيق نشاط المستثمرين.
ودعا المحافظ أبناء المحافظة ، بعدم التكالب على مكتب واحد للحصول على خدمات التوثيق ، وذلك منعا للتكدس والاذدحام خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية بالبلاد .
وشدد الغضبان، على أن كافة مكاتب التوثيق تعمل بكامل قوتها و يستطيع المواطن التوجه لأى مكتب فى جميع الأحياء للحصول على الخدمات .
واهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين بضرورة التعامل مباشرة مع الموظفين والعاملين داخل مكاتب التوثيق بنطاق المحافظة وعدم التعامل مع أى عناصر خارجية منعا لمحاولات الابتزاز من قبل بعض الأشخاص
وشدد الغضبان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذى يقومون باستغلال وابتزاز المواطنين وإدعاء قيامهم بالوظائف الحكومية ، وذلك حرصا من المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .