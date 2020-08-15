داعية مواطنيها بعدم التكالب.. بورسعيد تؤكد انتظام العمل بكافة مكاتب التوثيق المطورة

ناشد اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد المواطنين بعدم التكالب على مكتب واحد للحصول على خدمات التوثيق .





واكد الغضبان أنه فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده المحافظة فى مجال أعمال التوثيق انتظام سير العمل بجميع مكاتب التوثيق المطورة فى مختلف الأحياء وهى ، مكتب توثيق الشرق المطور ومكتب توثيق المناخ ومكتب توثيق بورسعيد المطور ومكتب توثيق المركبات المطور والمناخ ثاني ومكتب توثيق نشاط المستثمرين.





ودعا المحافظ أبناء المحافظة ، بعدم التكالب على مكتب واحد للحصول على خدمات التوثيق ، وذلك منعا للتكدس والاذدحام خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية بالبلاد .









وشدد الغضبان، على أن كافة مكاتب التوثيق تعمل بكامل قوتها و يستطيع المواطن التوجه لأى مكتب فى جميع الأحياء للحصول على الخدمات .





واهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين بضرورة التعامل مباشرة مع الموظفين والعاملين داخل مكاتب التوثيق بنطاق المحافظة وعدم التعامل مع أى عناصر خارجية منعا لمحاولات الابتزاز من قبل بعض الأشخاص



