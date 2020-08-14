رئيس التنمية الصناعية: بورسعيد ستشهد طفرة صناعية كبرى الفترة المقبلة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية.





واستعرض محافظ بورسعيد ، خلال اللقاء مع رئيس الهيئة، الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة وزيادة التعاون بين الهيئة والمحافظة من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة.

وقال إن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات ومصنع إنتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي، بالإضافة إلى مشروع الـ58 مصنعا، ومشروع المجمع الصناعي الثاني، الذين حققا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية.





ومن جانبه أكد اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعى، لافتًا إلى أن الهيئة لن تدخر جهدًا في توظيف كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.



