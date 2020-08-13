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رياضة

ممكن نلعب خماسي.. رئيس المصري لـ صدى البلد: قرارنا نهائي بعدم خوض لقاء الإسماعيلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

قال سمير حلبية رئيس النادى المصرى ردا على رفض اتحاد الكرة تأجيل لقاء الفريق مع الاسماعيلى غدا فى الدورى الممتاز، لن نتواصل مع أي مسؤول في الدولة وقرارنا نهائي بعدم خوض اللقاء.


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واكد رئيس النادى المصرى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لا يمتلك عددا كافيا من اللاعبين لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري، مشددا على أنه لن يتواصل مع أي مسؤول في الدولة ولن يخوض المباراة.


واوضح حلبية: لدينا 5 لاعبين ولو المباراة خماسية للعبنا المباراة دون تأجيل متسائلا هل لدي لاعبين واخفيهم؟


وواصل حلبية "تحدثنا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وقال إن لدينا لاعبين من الممكن أن يشاركوا، ولا اعلم من اين اتى بهذه الثقة فالمسحات واضحة ونتائجها معلومة والفرقة المسجلة والمقيدة موجودة.


وشدد حلبية قاطعا موقفه من المباراة غدا "لن نلعب المباراة وليس لدينا أي فرد يستطيع التوجه للإسكندرية".

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