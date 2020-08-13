محافظ بورسعيد يشكل لجنة لمتابعة تطوير محطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية

حضر الاجتماع، المهندس عمرو عثمان ، نائب المهندس عمرو عثمان ، نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان ، السكرتير العام المساعد ، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظ للاستثمار ، واللواء عبد الحميد عصمت ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة وسيناء.













وخلال الاجتماع ، تم استعراض الأعمال الحالية التى تتم بمحطات رفع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، فى إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى تشهدها العديد من محطات رفع الصرف بنطاق المحافظة ، للتخلص من مشكلات الصرف الصحى واستيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة ، مؤكدا ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية للانتهاء من الأعمال القائمة.