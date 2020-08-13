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محافظات

محافظ بورسعيد يشكل لجنة لمتابعة تطوير محطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:18 م
محافظ بورسعيد يشكل
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لمتابعة تطوير محطات الصرف الصحي
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، اجتماعا لمتابعة آخر تطورات الأعمال الجارية بمحطتى رفع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.


حضر الاجتماع، المهندس عمرو عثمان ، نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان ، السكرتير العام المساعد ، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظ للاستثمار ، واللواء عبد الحميد عصمت ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة وسيناء.




وخلال الاجتماع ، تم استعراض الأعمال الحالية التى تتم بمحطات رفع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، فى إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى تشهدها العديد من محطات رفع الصرف بنطاق المحافظة ، للتخلص من  مشكلات الصرف الصحى واستيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة ، مؤكدا ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية للانتهاء من الأعمال القائمة.


ووجه المحافظ خلال الاجتماع ، بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بمحطات رفع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية.


وشدد الغضبان على ضرورة سرعة انجاز الأعمال ، وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة الصناعية ، وتذليل كافة العقبات ، نظرا لأهمية المنطقة فى دعم الصناعة والاقتصاد .
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لمتابعة تطوير محطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يشكل لجنة لمتابعة تطوير محطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية
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