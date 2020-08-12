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محافظات

بالأعلام .. كنيستا الأنبا بيشوي ومارجرجس بورفؤاد تساعدان الناخبين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:26 م
كنيستا الأنبا بيشوي
كنيستا الأنبا بيشوي ومارجرجس بورفؤاد تساعدان الناخبين
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كتب محمد الغزاوى
نظم الأباء الكهنة بكنيستي الأنبا بيشوي بحي الشرق ببورسعيد ومارجرجس ببورفؤاد ، بمساعدة شباب الكنيسة ومسئولين العلاقات العامة بها ، أماكن مخصصة بالكنيستين لمساعدة الناخبين في معرفة مقار لجانهم الانتخابية وأرقامهم في الكشوف للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم الانتخابي بانتخابات الشيوخ اليوم.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد بتشجيع المواطنين للنزول للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي في انتخابات الشيوخ .


وحرص أباء الكنيستين وشبابها والمواطنين بها أثناء مساعدة الناخبين على معرفة مقر لجنتهم الانتخابية على رفع أعلام مصر عاليا وترديد بعد العبارات الوطنية مثل " صوتك أمانة " ، وذلك لغرس نزعه الوطنية والإنتماء لدى الجميع والتأكيد بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لكل مواطن محب لوطنه لاستكمال الشكل النيابي بالدولة والذي يكفله الدستور المصري. 

وأكد الآباء أن مصر تتمع بالديمقراطية الكبيرة بشكل يشهد له العالم كله في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة.

وكان قد انطلق، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة صباح اليوم الأربعاء التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الثاني من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي
بالأعلام .. كنيستا الأنبا بيشوي ومارجرجس بورفؤاد تساعدان الناخبين
بالأعلام .. كنيستا الأنبا بيشوي ومارجرجس بورفؤاد تساعدان الناخبين
بالأعلام .. كنيستا الأنبا بيشوي ومارجرجس بورفؤاد تساعدان الناخبين
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