بالأعلام .. كنيستا الأنبا بيشوي ومارجرجس بورفؤاد تساعدان الناخبين



نظم الأباء الكهنة بكنيستي الأنبا بيشوي بحي الشرق ببورسعيد و مارجرجس ببورفؤاد ، بمساعدة شباب الكنيسة ومسئولين العلاقات العامة بها ، أماكن مخصصة بالكنيستين لمساعدة الناخبين في معرفة مقار لجانهم الانتخابية وأرقامهم في الكشوف للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم الانتخابي بانتخابات الشيوخ اليوم.







جاء ذلك بناء علي توجيهات الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد بتشجيع المواطنين للنزول للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي في انتخابات الشيوخ .









وحرص أباء الكنيستين وشبابها والمواطنين بها أثناء مساعدة الناخبين على معرفة مقر لجنتهم الانتخابية على رفع أعلام مصر عاليا وترديد بعد العبارات الوطنية مثل " صوتك أمانة " ، وذلك لغرس نزعه الوطنية والإنتماء لدى الجميع والتأكيد بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لكل مواطن محب لوطنه لاستكمال الشكل النيابي بالدولة والذي يكفله الدستور المصري.







وأكد الآباء أن مصر تتمع بالديمقراطية الكبيرة بشكل يشهد له العالم كله في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة.





