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محافظات

كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوي
شاركت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في مساعدة المواطنين لمعرفة مقرات اللجان الانتخابية الخاصة بهم وذلك عن طريق تخصيص مقر بكنيسة أبي سيفين لإرشاد المواطنين لمعرفة أماكن الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بإشراف وتواجد مطران محافظة بورسعيد الأنبا تادرس وعدد من كهنة المطرانية.

وقام الشباب الأقباط بإشراف من الأباء الكهنة بالبحث لكل مواطن عن اسم المدرسة التي سوف يدلي بصوته الانتخابي بها، ورقم لجنة الإنتخابية، ورقمه في الكشوف، وذلك للتيسير علي المواطن وتشجيعه على النزول.


وقال الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد في تصريحاته الصحفية" الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة وطنية وجزء أصيل في نسيج الوطن لن يتجزأ عنه، وما تقوم به الكنيسة في فترة الانتخابات نابع من دورها الإيجابي، لأن المشاركة الإيجابية من كل مواطن في الإنتخابات هى انعكاس لمشاعر الوطنية والولاء للوطن". 

وأكد المطران " الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ، موجها حديثه للمواطنين" يجب أن تنزل وتشارك بالإدلاء بصوتك في الإنتخابات ولا يهم من ستختار المهم أن تشارك بشكل إيجابي وتدلي بصوتك".

وكان قد انطلق، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان  في تمام التاسعة صباح اليوم الأربعاء التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الثاني  من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي وقد أكد محافظ بورسعيد بأن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 108 لجان انتخابية قد بدأت في موعدها المحدد لاستقبال الناخبين.

وانطلقت اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا «مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر»، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعًا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 ملايين ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.


وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.


وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.


ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية
كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية
كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية
كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية
كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية
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