كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية

شاركت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في مساعدة المواطنين لمعرفة مقرات اللجان الانتخابية الخاصة بهم وذلك عن طريق تخصيص مقر بكنيسة أبي سيفين لإرشاد المواطنين لمعرفة أماكن الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بإشراف وتواجد مطران محافظة بورسعيد الأنبا تادرس وعدد من كهنة المطرانية. الانتخابيةالانتخابيةانتخابات





وقام الشباب الأقباط بإشراف من الأباء الكهنة بالبحث لكل مواطن عن اسم المدرسة التي سوف يدلي بصوته الانتخابي بها، ورقم لجنة الإنتخابية، ورقمه في الكشوف، وذلك للتيسير علي المواطن وتشجيعه على النزول.









وقال الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد في تصريحاته الصحفية" الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة وطنية وجزء أصيل في نسيج الوطن لن يتجزأ عنه، وما تقوم به الكنيسة في فترة الانتخابات نابع من دورها الإيجابي، لأن المشاركة الإيجابية من كل مواطن في الإنتخابات هى انعكاس لمشاعر الوطنية والولاء للوطن".





وأكد المطران " الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ، موجها حديثه للمواطنين" يجب أن تنزل وتشارك بالإدلاء بصوتك في الإنتخابات ولا يهم من ستختار المهم أن تشارك بشكل إيجابي وتدلي بصوتك".





وكان قد انطلق، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة صباح اليوم الأربعاء التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الثاني من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي وقد أكد محافظ بورسعيد بأن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 108 لجان انتخابية قد بدأت في موعدها المحدد لاستقبال الناخبين.



