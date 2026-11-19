افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الخميس، فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان العسل المصرى، والمقامة بحديقة الحرية بالزمالك خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو ١٠٠ عارض من منتجي العسل المصرى والعربى.

شهد الافتتاح فتحى البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، وجورج حنا نقيب النحالين اللبنانين ،والدكتور محمود حسن عضو اتحاد النحالين العرب، وعددًا من قيادات ومؤسسي اتحاد النحالين العرب، وقيادات محافظة القاهرة، كما تحل تونس ضيف شرف المهرجان، الذي يمثل منصة مهمة للتواصل بين النحالين والمنتجين والمستهلكين والخبراء، وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

محافظ القاهرة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن استضافة العاصمة لهذا المهرجان تأتى فى إطار دعم الدولة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية، وتشجيع المنتجين على تطوير منتجاتهم ورفع قدرتها التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أهمية المهرجان فى التعريف بجودة العسل المصري وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتجين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المهرجان يشهد مشاركة أشقاء عرب وعارضين من دول مختلفة، بما يعكس أهمية الحدث في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيدًا بتنوع المعروضات والمنتجات المشاركة.

ويضم المهرجان معرضًا متنوعًا لمنتجات العسل المصري والعربي، ومنتجات النحل المختلفة، بما يتيح الفرصة للتواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين وتبادل الخبرات في هذا المجال.

كما يشهد المهرجان تنظيم مسابقة النيل الدولية لأجود الأعسال، بمشاركة عربية ودولية، وتحت إشراف علمي من قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، مع تخصيص جوائز للأعسال السائلة وأخرى للأعسال المتبلورة.

كما يضم المهرجان معرضًا شاملًا لتذوق وبيع منتجات نحل العسل، إلى جانب معرض متخصص لمستلزمات تربية النحل، ويقدم جلسات نقاشية وندوات متخصصة يقودها نخبة من الخبراء، فضلًا عن المسابقات وتوزيع الجوائز للجمهور.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، أقامت محافظة القاهرة معرضًا للأسر المنتجة، يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية، دعمًا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم والتعريف بها، بما يسهم في تشجيع الصناعات المحلية والحفاظ على الحرف التراثية.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم المبادرات والمعارض المتخصصة التي تسهم في تطوير الصناعات الغذائية المصرية، وتشجيع صغار المنتجين، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته عددًا من طلاب المدارس المشاركين في رحلة توعوية للمهرجان، حيث تعرفوا على فوائد العسل وأهمية الغذاء الصحي، ودور تربية النحل في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب التعريف بكيفية بدء مشروع صغير لتربية النحل.