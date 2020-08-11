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محافظات

محافظ بورسعيد: لم نتلق شكاوى خلال أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:58 م
محافظ بورسعيد : لم
محافظ بورسعيد : لم نتلق أي شكاوى في لجان الانتخابات
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كتب محمد الغزاوى
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد   إن جميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ البالغ عددها ١٠٨ لجان فرعية بجميع أحياء المحافظة، أغلقت أبوابها في اليوم الأول، ولم تشهد أي شكاوي منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساءً، مشيرًا إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضارى وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه تابع فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم وانتظام عمليات التصويت كما تابع من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سير عمل اللجان على مدار اليوم دون تلقي أي شكاوى، مشيرًا إلى غلق جميع اللجان في تمام الساعة 9 مساءً مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم.


وأشاد محافظ بورسعيد، بدور رجال قوات الشرطة في تأمين سير عملية الانتخاب بجميع اللجان ومساعدة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، لافتًا إلى توفير كراسٍ متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فضلًا عن توفير بوابات التعقيم بجميع اللجان والكحول والكمامات 

ويحق لنحو ٥١٤ ألف ناخب من أبناء بورسعيد مقيدين في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على ٩٨ مركزا انتخابيا و١٠٨  لجان، بإشراف قضائي كامل.

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