AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فستان أبيض قصير.. ساندي علي بإطلالة ساحرة عبر انستجرام

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:48 م
ساندى على
ساندى على
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة التونسية ساندي علي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت "ساندى علي" بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستانًا باللون الأبيض مكشوفاً من الأمام أبرز أنوثتها وتركت شعرها منسدلًا.

يُذكر أن آخر أفلام ساندي علي، هو "قهوة بورصة مصر" الذى ضم كوكبة من النجوم هم: "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".

وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساندي علي تتألق على الشاطئ في أحدث جلسة تصوير

الكاميرا فين؟.. ساندي توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

ساندى:عقلك شيء قوي لما هتملاه بأفكار إيجابية

درب عقلك على الهدوء .. ساندي تتألق بإطلالة صيفية جديدة

شاهد.. ساندي توجه سؤالا لجمهورها عبر انستجرام

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على إنستجرام

ترشيحاتنا

انهيار عقار بشارع قصر النيل.. شاهد

أخبار الرياضة.. وفاة حارس الزمالك السابق وحادث لعضو مجلس إدارة الأهلي.. وميدو يهاجم كهربا

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

موجز السوشيال.. تركى آل الشيخ يسخر من برشلونة.. وضاحى خلفان "يخرس" محمد أبو تريكة

انتكاسة للخطوط الجوية التركية.. ماذا سيفعل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بأنقرة؟

شاهد.. عمرو دياب يحمل دينا الشربينى على ظهره من كواليس أماكن السهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد