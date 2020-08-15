AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شقيق منى فاروق يتغزل فيها بـ أغنية لـ حسين الجسمي

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:02 م
منى فاروق وشقيقها
منى فاروق وشقيقها
Advertisements
محمد بدران

نشر مصطفى شقيق الفنانة منى فاروق صورة له مع شقيقته عبر حسابها الرسمى على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 

وظهر شقيق منى فاروق وهو يقبلها وعلق قائلا: "بحبك وحشتيني، بحبك ونتي نور عيني، دا وانتي مطلعة عيني، بحبك مووت ♥️♥️"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هي الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضي في مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربنا كبير.. رسالة غامضة من منى فاروق في أحدث ظهور لها | شاهد

بالأبيض.. منى فاروق تستعرض أناقتها

شاهد.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها بحضور حسين فهمي

بـ نظارة وكاب.. منى فاروق تخطف الأنظار في أحدث صورة

ترشيحاتنا

الحبيب علي الجفري: 9 كلمات لم يدع بها مسلم إلا استجاب له

في الساعات الأولى لتطبيق القرار.. مطار القاهرة يحظر دخول أجانب بسبب تحليل PCR

انهيار عقار بشارع قصر النيل.. شاهد

دقيق| الأمن يكشف ملابسات العثور على مادة بيضاء في سيارة بأسيوط

الأهلي بمن حضر.. جمهور المارد الأحمر: الفريق باقٍ والنجوم زائلون

إثيوبيا.. تفاصيل انقلاب آبي أحمد على وزير الدفاع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد