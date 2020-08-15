شقيق منى فاروق يتغزل فيها بـ أغنية لـ حسين الجسمي

نشر مصطفى شقيق الفنانة منى فاروق صورة له مع شقيقته عبر حسابها الرسمى على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،

وظهر شقيق منى فاروق وهو يقبلها وعلق قائلا: "بحبك وحشتيني، بحبك ونتي نور عيني، دا وانتي مطلعة عيني، بحبك مووت ♥️♥️"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هي الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضي في مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.





