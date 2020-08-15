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ديني

مخالفات البناء ومخاطرها عنوان ندوة للأوقاف الثلاثاء المقبل

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:22 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

تنظم وزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل ندوة للرأي بعنوان: "مخالفات البناء ومخاطرها على الفرد والمجتمع " وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال الندوات المشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري ، وتنقل الـقناة الثـقـافية في بث مباشر، الثلاثاء المقبل .

وقالت الوزارة ان هذه الندوة تأتي انطلاقًا من أن الخطاب الديني ليس بمعزل عن قضايا المجتمع، وأنه يمكن أن يسهم – ولو بدور توعوي مهم – في معالجة كثير من القضايا المختلفة .

 ويشارك فيها كل من: الدكتورعبد الله النجار (الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية) ، والدكتور أيمن أبو عمر (وكيل الوزارة لشئون الدعوة).

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل بذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل، في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

وفي سياق آخر، أسندت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة إلى الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان ، في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة  حيث خصصت الوزارة موضوع الخطبة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة" . 

من جهة أخرى، انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه بإذن الله تعالى ، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

 



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