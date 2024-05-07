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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية ترد على بيان إنبي بشأن مشاركته في كأس الكونفدرالية

رابطة الاندية
رابطة الاندية

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا، ترد فيه على ما أعلنه نادي إنبي عن تأهله رسميا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة المقبلة.

قالت رابطة الأندية في بيان رسمي: "لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية هذا الموسم حتى الآن، سننتظر خطاب الاتحاد الإفريقي الخاص بمعرفة الفرق المشاركة في إفريقيا والمقرر وصوله في 30 يونيو المقبل".

وأكملت: "سنطالب الكاف بعد وصول الخطاب بإمكانية تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية عقب انتهاء الموسم الكروي الخاص بالدوري المصري وهو ما تم الموسم الماضي".

بيان إنبي عن المشاركة في الكونفدرالية

وكان إنبي قد نشر بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة في بند المشاركات الإفريقية، وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة، وحال الاستقرار على إرسال نتائج الدور الأول الجولة 17 لمسابقة الدوري.. إنبي يتأهل رسميًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/2025".

 

 

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