صحة الدقهلية تضبط طن أغذية وتعدم 250 كيلو منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام ادارة مراقبة الاغذية بالمنصورة بحملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة اليوم السبت حيث تم ضبط طن اغذية منتهية الصلاحية .
واضاف وكيل الوزارة ان المضبوطات عبارة عن 500 كيلو كيك جاهز و 200 كرتونة ايس لولي ( لوليتا ) الوان صناعية للتغير في الخواص والتخزين بمخزن به قوارض وحشرات وصرف صحي .
واشار وكيل الوزارة الى انه تم اعدام 250 كجم اغذية عبارة عن 335 عبوة كاكاو و 10 كرتونة بسكويت سادة وبسكويت ويفر كورونا وذلك لانتهاء الصلاحية المدونة علي العبوات و 30 كرتونة شيبسي لانتهاءالصلاحية وتغير في الخواص و 290 عبوة جبنة مثلثات لافاش كيري .
واوضح وكيل الوزارة انه تم تحرير 9 محاضر لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم و غلق 2 منشاة لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل واخطار الحي بذلك وتم سحب 18 عينة غذائية متنوعة للفحص وارسالها للمعامل للتحليل للصلاحية للاستهلاك الادمي.
واكد وكي الوزارة على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحه العامه وتطبيق القانون لردع المخالفين وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.