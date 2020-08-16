5 مليارات دولار حصيلة متوقعة من الصادرات الكيماوية خلال الشهور القادمة.. وإجراءات الإصلاح الاقتصادي أحد أسباب الصعود

تراجع صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة لتسجل نحو 2.432 مليار دولار بنسبة 16.2%

توقعات.. التصديرى للكيماويات: 5 مليارات دولار صادرات بنهاية 2020

توقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الكيماوية إلى نحو 5 مليارات دولار بنهاية عام 2020 الجارى ، وذلك بوجود عوامل تساعد على رفع قيمة الصادرات وأهمها استقرار أوضاع الإنتاج والتجارة الخارجية فى مصر .









دعم الصادرات

وأضاف أن تعديل البيانات يحدث دائما بعد تجميع ومراجعة الإحصاءات والأرقام كاملة من جميع المنافذ الجمركية ، مشيرا إلي إنه إذا كانت الهيئة أخطرت المجلس أن إجمالى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير/يونيو 2020 بلغ ما قيمته 2432 مليون دولار فإنه بعد إعادة التجميع و الحصر الكامل للاحصاءات والبيانات لن تقل قيمة الصادرات عن 2700 مليون دولار ، أى ان الانخفاض لن تزيد نسبته عن -7%.





صادرات البلاستيك والكارتون

وفى المرتبة الثالثة جاءت المنتجات الورقية والكرتون بقيمة بلغت 242.5 مليون دولار تليها الكيماويات غير العضوية بقيمة 141 مليون دولار وفى المرتبة الخامسة جاءت صادرات المنظفات بقيمة بلغت 118.84 مليون دولار ويليها صادرات الكيماويات العضوية بقيمة بلغت 99.14 مليون دولار.





دول أكثر استيرادا للمنتجات الوطنية

وعلى سياق متصل تراجعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنحو 16.2% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل نحو 2.432 مليار دولار في مقابل 2.901 مليار دولار، وكذلك خلال يونيو لتبلغ 382 مليون دولار بنسبة تراجع تبلغ 16% عن نفس الشهر لعام 2019، وفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.





المطاط والبلاسيتك

وأكد التقرير أنه بلغت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط التي تحتل المرتبة الأولي من حيث قيمه الصادرات نحو 809 مليون دولار، وصادرات الأسمدة نحو 725.4 مليون دولار، والمنتجات الورقية والكرتون نحو 242.5 مليون دولار.





وأوضح التقرير الذى حصلت " صدى البلد " على نسخة منه سجلت صادرات مصر من الكيماويات غير العضوية نحو 141 مليون دولار، ومن المنظفات نحو 118.84 مليون دولار، ومن الكيماويات العضوية نحو 99.14 مليون دولار.





وجاءت تركيا في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للصناعات الكيماوية من مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2020 بقيمة صادرات بلغت 358.7 مليون دولار وبانخفاض نسبته 24% مقارنة بنفس الفترة من 2019.





وتراجعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لإيطاليا بنسبة 9% لتبلغ 158.43 مليون دولار، ولأمريكا بنسبة 21% لتسجل 119.77 مليون دولار، وللهند بنسبة 27% لتبلغ 120.7 مليون دولار.





وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى فرنسا بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 147.41مليون دولار، لتحتل المرتبة الثالثة لأكبر الدول المستوردة لتلك المنتجات من مصر.





قطاع مواد البناء

وارتفعت لإيطاليا بنسبة 8% لتبلغ 209 ملايين دولار في مقابل 194 مليون دولار، تليها لتركيا بنسبة 53% لتسجل 77 مليون دولار في مقابل 50 مليون دولار.







وقالت المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس في تقرير صادر عنه، إن حرص الحكومة على توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الطارئة ، وكذلك انتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الأعباء من خلال صندوق تنمية الصادرات ودراسة الحكومة الإعلان للمصانع عن أسعار جديدة عادلة للطاقة .وكان تقرير للمجلس أشار فيه إلى أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات وزارة الصناعة والتجارة التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلغت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 ما قيمته حوالى 2432 مليون دولار.وأوضح أنه كان قد سبق للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن أخطرت المجلس فى يوليو2019 أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019 بلغت ما قيمته 2419 مليون دولار، إلا أنها عادت وأخطرت المجلس فى يوليه 2020 أن إجمالى صادرات القطاع خلال نفس الفترة المشار إليها بلغت ما قيمته 2901 مليون دولار بزيادة قيمتها 482 مليون دولار.وسجلت صادرات شهر يونيو نحو 382 مليون دولار بنسبة تراجع تبلغ 16% عن نفس الشهر لعام 2019 ، وجاءت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط في المرتبة الأولي من حيث قيمة الصادرات مسجله صادرات تقدر بنحو 809 ملايين دولار، وفي المرتبة التالية جاءت صادرات الأسمدة بقيمة 725.4 مليون دولار.وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة صادرات بلغت 358.7 مليون دولار وبانخفاض نسبته 24%عن الفترة نفسها من العام السابق عليه.وفي المرتبة الثانية جاءت الصادرات الي إيطاليا بقيمه 158.43 مليون دولار بانخفاض نسبته 9% عن الفترة نفسها من العام السابق عليه، وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بقيمة 147.41 مليون دولار بزيادة نسبتها 46%عن الفترة نفسها من العام السابق عليه، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصادرات المصرية الي الهند بقيمة 120.7 مليون دولار بانخفاض نسبته 27%، وفي المرتبة الخامسة جاءت الصادرات المصريه الي الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 119.77 مليون دولار بانخفاض نسبته 21%.وعلي جانب اخر زادت صادرات مصر من مواد البناء إلى "الإمارات" خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بنسبة 128% لتبلغ 1.211 مليار دولار في مقابل 532 مليون دولار، مستحوذة على 39.7% من إجمالي قيمة الصادرات، وذلك وفقًا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء.ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى كندا خلال الفترة من "يناير- يونيو 2020" لتبلغ 407 ملايين دولار مقابل 308 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 32%.وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من مواد البناء قد شهدت ارتفاعا ملحوظا إلى أستراليا لتبلغ 49 مليون دولار مقابل مليون دولار، وللهند بنسبة 22% لتسجل 47 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار.فيما تراجعت صادرات مواد البناء إلى الولايات المتحدة بنسبة 48% لتبلغ 51 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وللمملكة العربية السعودية بنسبة 30% لتبلغ 131 مليون دولار في مقابل 186 مليون دولار.فيما انخفضت صادرات مصر من مواد البناء إلى ليبيا بنسبة 40% لتبلغ 66 مليون دولار في مقابل 111 مليون دولار، ولإسبانيا بنسبة 3% لتسجل 53 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار.