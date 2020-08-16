مرتضى منصور: لا يوجد عاشق للأهلي مثل تركي آل الشيخ

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أى شخص محب للنادي الأهلي مثل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.





وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تركي الشيخ دخل معي فى صدام عنيف بسبب أنه كان يرغب فى استمرار عبد الله السعيد مع الأهلي وفى النهاية مسؤولو النادي الأحمر قاموا بالاستغناء عنه لنادي أهلي جدة".