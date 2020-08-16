بعد عملية خطيرة.. كاتي برايس تخرج من المستشفى على كرسي متحرك .. صور

استطاع الأطباء إنقاذ ساق ممثلة هوليوود الشهيرة «كاتي برايس » بعدما أجرت عملية خطيرة، وغادرت المستشفى على كرسي متحرك اليوم في لندن في صور جمعتها بصديقها «كارل وودز».





استمرت العملية 6 ساعات، خضعت لها برايس بعد كسر كلتا القدمين عندما سقطت خلال قضائها رحلة برفقة صديقها في تركيا الشهر الماضي.

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وبعد ليلة صعبة من الألم خرجت من مستشفى وستمنستر اليوم على كرسي متحرك، حيث ظهرت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا وهي ترتدي قناع وجه أزرق بينما كانت ترفع ساقيها من الضمادات.



