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منوعات

بعد حادثة في تركيا.. نجمة شهيرة مهددة بـ بتر ساقها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:01 ص
كاتي برايس
كاتي برايس
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عزة عاطف
حذَّر الأطباء نجمة هوليوود الشهيرة «كاتي برايس» من أنها "قد تفقد ساقها" بعد ما تعرّضت لحادث نتج عنه كسر خطير خلال عطلة في تركيا. 
ومن المقرّر خضوع النجمة البالغة من العمر 42 عامًا لعملية جراحية عاجلة هذا الأسبوع بعد "الحادث الغريب" في تركيا.

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فقد قفزت برايس من فوق جدار في مدينة ملاهي مع الأطفال الصغار والأميرة، وكذلك صديقها كارل وودز. 

مما تركها في عذاب أليم بسبب الإصابة، حيث داومت على وضع مكعبات الثلج فوق ألم قدميها منتظرة ذهابه، لكنه كان أخطر من أن يرحل في هدوء.

تشعر برايس الأم لخمسة أطفال بالخوف والقلق بعدما تلقت تحذيرًا صارخًا من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية.

حيث قالوا بأنها عرضة للإصابة بالعدوى بعد العمليات الجراحية، ويقول جراحها بأنها قد تفقد ساقها إذا أصيبت قدميها.


كانت نجمة I'm A Celebrity قد أكدت سابقًا أنها كسرت قدميها أثناء إجازتها في تركيا الشهر الماضي، ونشرت تفاصيل إصاباتها على قناتها على YouTube بعد فترة وجيزة. 

وأكد مندوب كاتي أن الجراحة ستجرى هذا الأسبوع ، بعد أن زُعم أن العملية قد تقدمت بسبب زيادة الخطورة.

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