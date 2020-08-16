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بين الناس

شركة مياه أسيوط: حل مشكلة ضعف الخدمة بقرية بانوب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، في حل مشكلة ضعف المياه بقرية بانوب جذريا فى استجابة سريعة لشكوى بعض المواطنين بالقرية.

وأصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار شركة أسيوط، تعليماته بتنفيذ مقترح لحل مشكلة ضعف المياه بقرية بانوب بتوفير مصدر بديل مغذى لشارع الجيش من محطة ديروط المرشحة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 86 ألف م3/ يوم من خط 10 بوصة، وغلق المحبس الرئيسى المغذى للشارع وتوجيه المياه لعداية كبرى القرشية المغذية لقرية بانوب.

وأوضح المهندس عبد الراضى مدير منطقة ديروط، أن المياه تتوافر حاليا بالقرية على مدار اليوم دون أى ضعف أو انقطاع، وأعرب الأهالى عن شكرهم لكل من ساهم فى زوال أسباب المشكلة.

وأشار مسئولى الخط الساخن أنه بمراجعة سجلات الشكاوى الواردة عبر برنامج CMS والواردة عبر الخط الأرضى 125 وأرقام الواتس آب والصفحة الرسمية للشركة لم ترد أى شكاوى تعبر عن ضعف المياه بقرية بانوب – مركز ديروط مما يؤكد حل المشكلة وزوال آثارها.
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