"الصحة العالمية" توصي بضرورة توفير لقاحات كورونا لجميع دول العالم بشكل عادل

أوصت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، اليوم الأحد، بضرورة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع دول العالم بشكل عادل ومنصف بحيث لا يقتصر الأمر فقط على الدول القادرة على تحمل تكلفته.







وقالت مويتي، في بيان لمكتب الصحة الإقليمي في أفريقيا اليوم، "إنه مع تكثيف جهود المجتمع الدولي لتطوير لقاحات وعلاجات آمنة وفعالة لكوفيد -19، أصبح من الضروري أن يكون الإنصاف محورا مركزيا لهذه الجهود... نظرا لأنه في كثير من الأحيان، كان ينتهي الأمر بالدول الأفريقية أن تكون في الجزء الخلفي من قائمة انتظار التقنيات الجديدة، بما في ذلك اللقاحات، لذلك، يجب أن تكون مثل هذه المنتجات المنقذة للحياة متاحة للجميع، وليس فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل نفقاتها".







يذكر أن منظمة الصحة العالمية أطلقت بالتعاون مع شركائها مبادرة إتاحة أدوات مكافحة مرض (كوفيد-19)، أو ما يُطلق عليه "مسرّع الإتاحة" لتسريع جهود التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى علاجات ولقاحات للفيروس التاجي.







وتجمع المبادرة قادة الحكومات ومنظمات الصحة العالمية الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات خيرية لتشكيل خطة للاستجابة العادلة لوباء (كوفيد-19).





