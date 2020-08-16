جامعة الفيوم: بدء اختبارات الدراسات العليا بكلية التربية النوعية

تفقدت الدكتور سحر سلطان القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية اليوم الأول لاختبارات الدراسات العليا بالكلية وذلك صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٨/١٥.





والتى تجرى تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم.









وصرحت الدكتورة سحر سلطان أن إجمالي طلاب الدراسات العليا ٣٥ طالبا وطالبة وقد أدى الاختبار اليوم ٢٣ طالب طبقا إلى توزيع جدول المقررات، مضيفة بأن الاختبارات تجرى في بيئة صحية ووقائية جيدة تعود إلى التزام الطلاب والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة، مشيرة إلى أن الاختبارات تستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.



