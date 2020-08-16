بإطلالة جريئة .. نسرين طافش من أمام حمام السباحة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة لها ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وظهرت نسرين طافش، في الصورة بإطلالة جريئة ، حيث ظهرت بتوب مكشوف البطن ، وبنطلون جينز ، امام حمام سباحة .





وعلقت نسرين طافش علي الصورة قائلة :" إننا محكومون بالأمل .. وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ .



