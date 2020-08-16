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مرأة

بفستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة صيفية تبرز جمالها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:38 م
صبا مبارك
صبا مبارك
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نهى هجرس
نشرت صبا مبارك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية تكشف جمالها.


وظهرت صبا مبارك، بفستان قصير وجذاب باللون الأبيض، ومُطعم بمجموعة من النقوش باللون الأزرق، ودون أكمام ليبرز رشاقتها وجمالها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك في المكياج على جمال بشرتها الناعمة، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمالها.


كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها، واكتفت بإكسسوارات بسيطة.


وعلقت على الصورة قائلة "مش ضايل غير نلاقي تنين طاير.. مشان لعبة العروش يكمل الموسم التاني... وفي ظل هالانعدام من التوازن والإنسانية و الأمان... بين وقت و التاني لا يسعني الا الابتسام".
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