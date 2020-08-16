بفستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة صيفية تبرز جمالها





وظهرت صبا مبارك ، بفستان قصير وجذاب باللون الأبيض، ومُطعم بمجموعة من النقوش باللون الأزرق، ودون أكمام ليبرز رشاقتها وجمالها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك في المكياج على جمال بشرتها الناعمة، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمالها.









كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها، و اكتفت بإكسسوارات بسيطة.









وعلقت على الصورة قائلة "مش ضايل غير نلاقي تنين طاير.. مشان لعبة العروش يكمل الموسم التاني... وفي ظل هالانعدام من التوازن والإنسانية و الأمان... بين وقت و التاني لا يسعني الا الابتسام".