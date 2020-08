بفستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة صيفية تبرز جمالها

View this post on Instagram

مش ضايل غير نلاقي تنين طاير.. مشان لعبة العروش يكمل الموسم التاني... و في ظل هالانعدام من التوازن و الإنسانية و الأمان... بين وقت و التاني لا يسعني الا الابتسام #gameofthrowns #2020goalready