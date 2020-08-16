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تعليم

لراغبي الالتحاق بكلية آداب حلوان .. تعرف على أقسامها وشروطها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:48 م
اداب حلوان
اداب حلوان
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قسم التعليم

تستقبل كليات الاداب بالجامعات المصرية كثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها بجميع فروعها وأقسامها وفيما يلي يستعرض صدى البلد جميع الاقسام بالكلية وشروط القبول بكل قسم :- 

   

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ويشترط في قسم اللغة العربية أن يكون الطالب حاصل على 56 درجة على الاقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية في الثانوية العامة وتطلب 250 طالب انتظام و 250 طالب انتساب ، قسم اللفة الانجليزية يشترط أن يحصل الطالب على 47 درجة في مادة اللغة الانجليزية وتستقبل 120 طالب انتظام وقسم اللغة الفرنسية يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة لراغبي الالتحاق بكلية اداب حلوان .


 تعرف على الشروط والأقسام

الثانوية من مدارس فرنسية أو مدارس اعدادية فرنسية دون شروط وبالنسبة لطلاب مدارس اللغات يجب اجتياز الامتحان الشفوي والتحريري وتقبل 70 طالب انتظام و70 طالب انتساب.


أما عن قسم اللغات الشرقية فتكون على حسب المجموع الكلي بالثانوية العامة وتقبل 350 طالب انتظام ، وكذلك قسم اللغة العبرية وتقبل أيضا 350 طالب انتظام وبالنسبة لقسم التاريخ والجغرافيا والفلسفة يكون القبول على حسب الاعلى مجموعا ، حيث تقبل كل كلية 250 طالب انتظام و 250 طالب انتساب ، أما قسم الاجتماع يكون فيه الفبول بدون شروط ويقبل 250 طالب انتظام و 250 طالب انتساب .


قسم علم النفس يكون القبول فيه بالمفاضلة بين الطلاب وذلك على حسب المجموع الكلي في الثانوية العامة ولا يقبل ذوي الاحتياجات الخاصة ويقبل 250 طالب انتظام و 250 طالب انتساب ، وبالنسبة لقسم المكتبات والمعلومات يجب أن يكون الطالب حاصل 65% في اللغة الانجليزية بالإضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية  ويقبل هذا القسم 100 طالب انتظام و 100  طالب انتساب .


وقسم الآثار والحضارة فيكون القبول فيه بالمفاضلة بين الطلاب على حسب المجموع إضافة إلى مجموع اللغات الثلاث بالثانوية العامة ويقبل هذا القسم 200 طالب انتظام ، أما قسم علوم المسرح  فإنه يشترط فيه اجتياز المقابلة الشخصية ويستقبل 75 طالب انتظام وقسم الإعلام يقبل الطلاب على حسب أعلى مجموع اعتباري ويستقبل هذا القسم 250 طالب انتظام .


وبالنسبة لقسم اللغة الألمانية ، فيشترط في القبول به الحصول على الدرجة النهائية في اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي أعلى مجموع اعتباري ويقبل القسم 40 طالب انتظام ، وبالنسبة لقسم اللغة الايطالية يشترط أن يكون الطالب دارسا للغة الايطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية ويقبل هذا القسم 80 طالب انتظام .


وبالنسبة لقسم اللغة الاسبانية فيشترط أن يكون الطالب حاصل على 90 % من مجموع اللغة الاولى والثانية ويستقبل هذا القسم 80 طالب انتظام ، وقسم اللغة الصينية يكون بالمفاضلة باعتبار أعلى مجموع اعتباريواجتياز المقابلة الشخصية ويستقبل هذا القسم 35 طالب انتظام   

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