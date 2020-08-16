شاهد.. محمود كهربا يظهر بالجينز في ملعب مختار التتش

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".





وظهر محمود كهربا على أرضية ملعب مختار التتش بإطلالة كاجول يرتدى بنطلون جينز وتيشيرت أسود في أبيض منتعلا كوتش أنيق.





كانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي أقرت بتغريم كهربا مبلغ 32 مليونا و837 ألف جنيه، وغرامة قدرها 5% من إجمالي العقوبة متمثلة في فوائد على المبلغ الأساسي.





وألزمت النادي البرتغالي بالتضامن مع اللاعب في الغرامة، وذلك نتيجة رحيله عن صفوف النادي الأبيض رغم ارتباطه بعقد مع الأخير، مع منحه مهلة 45 يومًا للسداد وإلا سيتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر.



