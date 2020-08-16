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رياضة

شاهد.. محمود كهربا يظهر بالجينز في ملعب مختار التتش

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:07 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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محمد بدران

وظهر محمود كهربا على أرضية ملعب مختار التتش بإطلالة كاجول يرتدى بنطلون جينز وتيشيرت أسود في أبيض منتعلا كوتش أنيق. 

كانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي أقرت بتغريم كهربا مبلغ 32 مليونا و837 ألف جنيه، وغرامة قدرها 5% من إجمالي العقوبة متمثلة في فوائد على المبلغ الأساسي.

وألزمت النادي البرتغالي بالتضامن مع اللاعب في الغرامة، وذلك نتيجة رحيله عن صفوف النادي الأبيض رغم ارتباطه بعقد مع الأخير، مع منحه مهلة 45 يومًا للسداد وإلا سيتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر.

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A post shared by Mahmoud Kahraba ⚡️ (@mkahrabaa1010) on

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