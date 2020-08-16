مطالبة بمعاقبة الأهلي.. تفاصيل طعن الزمالك على عقوبة محمود كهربا

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور علي التقدم بطعن على الحكم الصادر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، في قضيته ضد لاعبه الأسبق ولاعب الأهلي الحالي محمود عبدالمنعم “كهربا” أمام المحكمة الرياضية “الكاس”، ولجنة التظلمات بالفيفا.

وسيطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بزيادة العقوبة المالية الواقعة على كهربا وعدم الاكتفاء بمبلغ 32 مليونًا، بحجة الضرر الذي وقع على القلعة البيضاء جراء هروب اللاعب وعدم الاستفادة من خدماته.

وسيجدد طلبه في الطعن بتوقيع عقوبة على الأهلي نتيجة تحريض اللاعب على الهروب من الزمالك عن طريق خطوة انتقاله إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومن ثم الانضمام إلى القلعة الحمراء.

كانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي أقرت بتغريم كهربا مبلغ 32 مليون جنيه و837 ألف، وغرامة قدرها 5% من إجمالي العقوبة متمثلة في فوائد على المبلغ الأساسي.

وألزمت النادي البرتغالي بالتضامن مع اللاعب في الغرامة، وذلك نتيجة رحيله عن صفوف النادي الأبيض رغم ارتباطه بعقد مع الأخير، مع منحه مهلة 45 يومًا للسداد وإلا سيتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر.