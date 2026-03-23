إلغاء مواعيد رمضان في المدارس مع عودة الدراسة غداً..وإعلان موعد طابور الصباح

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، عن عودة الدراسة غداً وعودة مواعيد ما قبل رمضان الخاصة بحضور وإنصراف الطلاب ، حيث أكدت بعض المدارس أن موعد طابور الصباح 7:30 صباحاً ، بينما اكدت مدارس أخرى أن موعد طابور الصباح 7:45 صباحا

وقالت المدارس للطلاب عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك : نناشد الطلاب الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف حرصًا على انتظام اليوم الدراسي.

كما شددت المدارس على الطلاب بضرورة الإلتزام بالزي المدرسي ، مع التأكيد على منع إحضار الهاتف المحمول داخل المدرسة، كذلك منع ارتداء الأكسسوارات

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الثلاثاء 24 مارس 2026 ، هو موعد عودة الدراسة في المدارس بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تحديد غداً الثلاثاء ليكون موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر ، يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي قرر رسميا انتهاء اجازة عيد الفطر 2026 اليوم الإثنين .

ومن المقرر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، أن تشهد المدارس استكمال تدريس مناهج ومقررات الترم الثاني ، واستئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب ، حيث تعود العملية التعليمية للسير بشكل طبيعي ، مع تسجيل الغياب والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الحضور المقررة .

امتحانات شهر مارس 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انطلاق امتحانات شهر مارس 2026 ، اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة