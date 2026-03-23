حكماء المسلمين يعزي قطر في ضحايا تحطم مروحية بالمياه الإقليمية

أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية لدولة قطر، والذي أسفر عن استشهاد 7 أشخاص نتيجة عطل فني أثناء تنفيذ مهمة روتينية.

وأكد المجلس تضامنه الكامل مع دولة قطر والجمهورية التركية، معربًا عن مواساته لأسر الضحايا وذويهم من أفراد القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، في هذا الحادث الأليم.

وفي السياق ذاته، قدمت جمهورية مصر العربية تعازيها الصادقة لدولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في ضحايا الحادث، معربة عن مواساتها لأسر المتوفين، وداعية الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان رسمي، إلى تضامن مصر الكامل مع حكومتي وشعبي قطر وتركيا، ووقوفها إلى جانبهما في هذه الظروف الصعبة.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية القطرية أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص، فيما تستمر جهود البحث للعثور على الشخص السابع المفقود، وذلك بعد سقوط المروحية في المياه الإقليمية.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في وقت سابق أن الطائرة تعرضت لعطل فني خلال أداء مهمة اعتيادية، ما أدى إلى تحطمها.