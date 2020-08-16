أسامة عقيل: شبكة النقل أحد أهم أسس التنمية ..فيديو

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن شبكة النقل من طرق ومطارات ووسائل النقل تعد أحد أهم أسس التنمية.





وأضاف الدكتور أسامة عقيل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه إذا أرادت أى دولة عمل تنمية عليها بفعل 3 أشياء وهي تنمية قطاع النقل، والاتصالات، والطاقة فهي أساس التنمية.





وتابع أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن الدولة تعمل بشكل كبير على تنمية هذه القطاعات لجذب الاستثمار وللتطوير وعمل التنمية.





وأوضح الدكتور أسامة عقيل أن الرئيس السيسي قال إن الدولة تتحمل مسئولية تنفيذ المشروعات وعلى المواطنين الحفاظ عليها.





وأشار إلى أن المواطنين المصريين سوف يرون خدمة نقل متميزة الفترة القادمة سوف تشعرهم بالتميز وسوف يتم إطلاق أتوبيس سريع مميز خلال الفترة القادمة لخدمة المواطنين.



