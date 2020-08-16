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محافظات

استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالأقصر.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:53 م
تلقى طلبات التصالح
تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالاقصر
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شمس يونس
تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بمحافظة الاقصر، عمل المركز التكنولوجى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح.

وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلًا من نهايتها أمس 15 أغسطس الجارى، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.

ويجرى العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح وسداد جدية التصالح خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخلال أيام العطلات، لكافة العاملين بالمنظومة حتى يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات. 

يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وبدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتبارًا من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالأقصر.. صور
استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالأقصر.. صور
استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالأقصر.. صور
استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالأقصر.. صور
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