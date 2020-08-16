استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالأقصر.. صور

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بمحافظة الاقصر ، عمل المركز التكنولوجى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح.





وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلًا من نهايتها أمس 15 أغسطس الجارى، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.





ويجرى العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح وسداد جدية التصالح خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخلال أيام العطلات، لكافة العاملين بالمنظومة حتى يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات.





يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون.



