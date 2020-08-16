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مرأة

5 أطعمة تحافظ على صحة القلب.. تعرف عليها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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ريهام قدري
القلب  أهم عضو في الجسم، وأي خلل فيه يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العامة ويمكن أن يهدد الحياة.

ووفقا لموقع "ذا هيلث سايت"، هناك العديد من عوامل الخطر التي تؤثر على صحة القلب، تتمثل في نمط الحياة السلبي والنظام الغذائي غير الصحي.

وتلعب الحالات الصحية المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم دورا رئيسيا أيضا في التأثير على صحة القلب وعمله.

وهناك العديد من الأطعمة التي تؤثر على ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

ويمكن الاستمتاع بقلب سعيد وصحي بإضافة بعض الأطعمة إلى النظام الغذائي اليومي لتعزز أيضا الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة، ومن هذه الأطعمة:

الخضار الورقية: تحتوي الخضار الورقية كالسبانخ والخس والجرجير على فيتامين K والنترات، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين وظائف الشرايين، وبالتالي هي ممتازة لصحة القلب.

التوت: مصدر غني بمضادات الأكسدة، وأشارت العديد من الدراسات إلى حقيقة أن تناول التوت يمكن أن يقلل من عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب.

الأفوكادو: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم، مما قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم المرتفع وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

الأسماك الدهنية: تحتوي هذه الأسماك وحتى زيت السمك على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يساعد على تقليل مستويات عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول.

الشوكولاتة الداكنة: هي مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، والتي تساعد على التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية
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