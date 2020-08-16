مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بالمحلة

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي بسبب لمس أسلاك العدادات الكهربائية حال لهوها بالحوش في منزلها بإحدى العمارات بمنطقة مساكن أبو شاهين في مدينة المحلة الكبرى.









كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمصرع الطفلة "رودينا أحمد ياسر"، ٩ سنوات؛ بسبب تعرضها للصعق من عدادات الكهرباء بمساكن أبوشاهين بدائرة القسم.





كما انتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع الحادث.





كما تبين من خلال التحقيقات أن العمارة يطلق عليها "عمارة الموت" بسبب تراكم مياه الصرف الصحى داخلها بصورة مستمرة وارتفعت حتى وصلت بالقرب من عدادات الكهرباء المتهالكة، ما تسبب فى حدوث ماس كهربائي أثناء مرور الطفلة من أمامه تعرضت للصعق الكهربائى.





كما خصصت سياره إسعاف لنقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها.



