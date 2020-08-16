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رياضة

شادي محمد لـ صدى البلد : أداء الأهلي مبشر.. والزمالك متذبذب رغم جماعية الأداء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:20 م
شادي محمد
شادي محمد
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ياسمين تيسير
كشف شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في أداء الأهلي والزمالك خلال مباريات الدوري المصري ومدى جاهزيتهما لـ نصف نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد والرجاء المغربي.


وأكد شادي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن أداء الاهلي حتى الان جيد ومبشر على الرغم من التوقف الذي دام لـ 5 أشهر. مشددا على ان الفريق مازال امامه فرصه لتقديم أداء افضل استعدادا لـ نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.


وأضاف شادي محمد أن اداء الزمالك حتى الآن يعتبر متذبذبا على الرغم من جماعية الاداء ولكن الفريق بحاجة للفوز في عدة مباريات متتالية  لأن " الفوز بيجيب فوز ".
 

وتابع أنه مازال أمام الفريقين وقت للاستعداد الجيد للبطولة الافريقية، مؤكدا ان فريق الاهلي كبير ولا يخوض بطولة إلا من أجل التتويج بها. 

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