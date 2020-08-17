AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مسن بالمعاش يشكو حذف زوجته من بطاقة التموين ويطالب بالحصول على الدعم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن أحمد حسن محمد توفيق، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف زوجته من بطاقة التموين .

ويقول فى رسالته : تم حذف فرد (الزوجة) من البطاقة فى نوفمبر عام 2018،  وتم التوجه الى جميع مكاتب تموين شرق الإسكندرية، بما فيهم مكتب ادارة تموين المنشية بالإسكندرية وكل هذا مجهود بلا جدوى ولا فائدة، وأن على المعاش وبحاجة للدعم وصرف التموين لإعانتها على المعيشة .
الرقم القومى: 25008040201411
رقم الهاتف: 01092190418
رقم بطاقة التموين: 102008256412

اقرأ أيضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد يطالب بإعادة الفرد المحذوف من بطاقة السلع التموينية

عمر يستغيث بسبب حذفه من البطاقة التموينية لوالدته والمدرج بها

محمود يستغيث لإرسال الرقم السرى لبدل تالف بطاقة تموين

سعيد يستغيث من حذف فردين من بطاقة تموين فى قرية كفر الجمالة بالمنوفية

لا أمتلك سيارة.. سليم يستغيث من وقف بطاقة التموين بالغربية

مواطن يستغيث من حذف فرد من أسرته عشوائيا ببطاقة التموين

ترشيحاتنا

بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

هل يحق لركاب مترو الأنفاق الحصول على إشتراك مدى الحياة؟ .. مصدر يجيب

حجز الحكم على سما المصري في التحريض على الفسق والفجور لـ 21 سبتمبر

بعد قبلة سلاف فواخرجى.. مشهد جريء يثير الجدل فى شارع شيكاغو

طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام فوق واشنطن

السيسي: إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بـ 435 مليار جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار القهوة على القلب

بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري