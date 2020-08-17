مسن بالمعاش يشكو حذف زوجته من بطاقة التموين ويطالب بالحصول على الدعم

استغاث المواطن أحمد حسن محمد توفيق، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف زوجته من بطاقة التموين .





ويقول فى رسالته : تم حذف فرد (الزوجة) من البطاقة فى نوفمبر عام 2018، وتم التوجه الى جميع مكاتب تموين شرق الإسكندرية، بما فيهم مكتب ادارة تموين المنشية بالإسكندرية وكل هذا مجهود بلا جدوى ولا فائدة، وأن على المعاش وبحاجة للدعم وصرف التموين لإعانتها على المعيشة .

الرقم القومى: 25008040201411

رقم الهاتف: 01092190418

رقم بطاقة التموين: 102008256412





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



