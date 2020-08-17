فتح باب التقدم للدفعة السادسة للماجستير المصري المشترك بين جامعتي سلامنكا وحلوان

أعلن قسم اللغة الاسبانية بكلية الآداب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،عن فتح باب التقدم للدفعة السادسة (2020-2022) للماجيستير المصري المشترك بين جامعتي سلامنكا وحلوان بالاشتراك مع جامعات القاهرة وعين شمس والمنيا والأزهر والإسكندرية.





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مدة الدراسة عامان (90 ساعة معتمدة أوروبية). في العام الأول يدرس الطالب مقررات على أيدي أساتذة مصريين وأساتذة أجانب من جامعات سلامنكا (اسبانيا) وكويمبرا (البرتغال) وبولونيا (ايطاليا) ، العام الثاني يسجل كل طالب رسالة الماجستير في الجامعة التي تخرج منها.





والجامعات التابعة لطلاب الجامعات المصرية ، الجامعات الإيطالية ، الجامعات الروسية ، الجامعات الروسية وكانت الدراسة هذا العام بنظام التعليم الهجين ما بين حضور ودرس وحضور محاضرات في قاعة الدرس وحضور محاضرات في قاعة الدرس (كوفيد 19) ، مقر التدريس جامعة القاهرة في العام الأول وجامعة حلوان في العام الثاني حيث الإعداد والمناقشة والمناقشة رسالة الماجستير.





ويتم تلقى الطلبات أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من العاشرة صباحا وظهرا في الواحدة ، قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب،خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2020.





ويتطلب التقديم الآتي:





١- الحصول على ليسانس اللغة الاسبانية من كلية الآداب بجامعة حلوان بتقدير جيد على الأقل ، أو الحصول على درجة الليسانس من أقسام اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية أو الخاصة على ألا تكون الجامعات المشاركة في البرنامج.

٢- صورة من شهادة الليسانس ، وصورة من شهادة الأربع سنوات موضحةً بها التقدير التراكمي والدرجات ، صورة من البطاقة الشخصية.

٣- عدد 2 صورة شخصية.

٤- السيرة الذاتية.

٥- الشهادات التي تفيد حصوله على دورات في اللغة الإسبانية أو الخبرات التي حصلت عليها في اللغة الإسبانية.

٦- خطابان توصية من الاساتذة بالقسم الذي تخرج منه الطالب.

٧-خطاب يفيد الحافز الذي يريد الالتحاق بالدراسة في هذه الرحلة المشتركة.





ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي: