AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فتح باب التقدم للدفعة السادسة للماجستير المصري المشترك بين جامعتي سلامنكا وحلوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:55 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلن قسم اللغة الاسبانية بكلية الآداب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،عن فتح باب التقدم للدفعة السادسة (2020-2022) للماجيستير المصري المشترك بين جامعتي سلامنكا وحلوان بالاشتراك مع جامعات القاهرة وعين شمس والمنيا والأزهر والإسكندرية. 

اقرأ ايضا:


مدة الدراسة عامان (90 ساعة معتمدة أوروبية). في العام الأول يدرس الطالب مقررات على أيدي أساتذة مصريين وأساتذة أجانب من جامعات سلامنكا (اسبانيا) وكويمبرا (البرتغال) وبولونيا (ايطاليا) ، العام الثاني يسجل كل طالب رسالة الماجستير في الجامعة التي تخرج منها.

والجامعات التابعة لطلاب الجامعات المصرية ، الجامعات الإيطالية ، الجامعات الروسية ، الجامعات الروسية وكانت الدراسة هذا العام بنظام التعليم الهجين ما بين حضور ودرس وحضور محاضرات في قاعة الدرس وحضور محاضرات في قاعة الدرس (كوفيد 19) ، مقر التدريس جامعة القاهرة في العام الأول وجامعة حلوان في العام الثاني حيث الإعداد والمناقشة والمناقشة رسالة الماجستير.

ويتم تلقى الطلبات أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من العاشرة صباحا وظهرا في الواحدة ، قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب،خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2020.

ويتطلب التقديم الآتي:

١- الحصول على ليسانس اللغة الاسبانية من كلية الآداب بجامعة حلوان بتقدير جيد على الأقل ، أو الحصول على درجة الليسانس من أقسام اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية أو الخاصة على ألا تكون الجامعات المشاركة في البرنامج.
٢- صورة من شهادة الليسانس ، وصورة من شهادة الأربع سنوات موضحةً بها التقدير التراكمي والدرجات ، صورة من البطاقة الشخصية.
٣- عدد 2 صورة شخصية.
٤- السيرة الذاتية.
٥- الشهادات التي تفيد حصوله على دورات في اللغة الإسبانية أو الخبرات التي حصلت عليها في اللغة الإسبانية.
٦- خطابان توصية من الاساتذة بالقسم الذي تخرج منه الطالب.
٧-خطاب يفيد الحافز الذي يريد الالتحاق بالدراسة في هذه الرحلة المشتركة.

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي:
 http://mulch.usal.es/
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع مشترك للجامعات المشاركة في تنفيذ تطبيق 7ling أون لاين

لتسهيل تعلم اللغات الأجنبية.. تعرف على أهداف تطبيق 7ling المصمم بمشاركة جامعة حلوان

العلاقات الدولية بجامعة حلوان يعلن منحة للحصول على الماجستير من فيتنام القومية

ألسن عين شمس تعلن عن فتح باب القبول للماجستير المصري الأوروبي المشترك

جامعة حلوان تعلن فتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراة فى الملكية الفكرية

جامعة حلوان تعلن عن شروط القبول بأقسام كلية الآداب

ترشيحاتنا

أخطر بعشر مرات.. سلالة جديدة لـ فيروس كورونا تهاجم ماليزيا

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

بمشروب منزلي.. احمي نفسكِ من الموجة الثانية لفيروس كورونا

فايلر لـ لاعبي الأهلي: انسوا رمضان صبحي

كورونا يهاجم لبنان.. وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال: إغلاق حتمي أسبوعين

شوبير ينتقد الأهلي ويكشف تغييرات جديدة فى التشكيل بعد العروض السيئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور

حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ

كارثة .. تخزين الممبار دون غسله يسبب مرضا خطيرا